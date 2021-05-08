Україна отримує дедалі більшу підтримку від держав ЄС щодо євроінтеграційного курсу - ОП

Декларація про європейську перспективу України, підписана Президентами України і Латвії Володимиром Зеленським та Егілсом Левітсом, закріплює домовленості про те, що Латвія підтримає заявку України на членство у Європейському Союзі.

Про це заявив заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента.

«У цій двосторонній декларації йдеться про багато важливих речей з точки зору євроінтеграції України. Йдеться про прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, а також про підтримку Латвією її оновлення. Йдеться про підтримку Латвією оновлення політики Східного партнерства в контексті ще більших євроінтеграційних прагнень України», - зазначив Жовква.

Він додав, що на сьогодні це вже третя подібна декларація з державою-членом ЄС.

«Нагадаю, що в березні ми підписали подібну декларацію з Президентом Литви, а тиждень тому Володимир Зеленський під час свого візиту до Польщі підписав подібну декларацію з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Тобто Україна здобуває все більше й більше підтримки держав – членів Євросоюзу щодо своєї перспективи членства в ЄС. Адже маємо пам'ятати, що рішення щодо членства в ЄС ухвалюватимуть лідери держав – членів Євросоюзу, спираючись на волю своїх громадян», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, в багатьох країнах-членах ЄС доволі великий відсоток тих, хто підтримує членство України в Євросоюзі.

«Тому ми вдячні президенту Латвії за те, що він став одним із перших, хто підтримав європейську перспективу України», – сказав Жовква.

Також він відзначив символічну дату підписання декларації.

«Адже сьогодні і Україна, і ЄС відзначають День пам'яті та примирення, день перемоги у Другій світовій війні. 9 травня в ЄС відзначається День Європи, який, сподіваємося, Україна також буде святкувати одночасно з державами ЄС», - додав він.

Жовква також зауважив, що ця декларація була підписана за результатами розмови глав двох держав, що відбулася у форматі відеоконференції під час перебування Зеленського у Сєвєродонецьку.

«Це відзначив і Президент Латвії, який знає, що Президент Володимир Зеленський часто відвідує схід України. Егілс Левітс побажав сьогодні у розмові, щоб увесь Донбас повернувся до складу України», – розповів заступник керівника Офісу глави держави.

За його словами, під час розмови лідери також говорили про питання деокупації Криму.

«Президент Латвії підтвердив свою участь у Кримській платформі та готовність активно долучитися до її роботи», – повідомив Жовква.

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Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 8 травня, Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Луганщину провів відеоконференцію з Президентом Латвійської Республіки. За результатами розмови глави держав підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.