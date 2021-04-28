Рада і уряд до кінця року мають ухвалити понад 100 євроінтеграційних документів – Стефанішина

Верховна Рада і Кабінет Міністрів на виконання зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС до кінця року мають ухвалили понад 100 законопроєктів і нормативно-правових актів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказала віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Ми представили на розгляд Комісії оновлений план з переліком законопроєктів, які потребують розгляду парламентом цього року і, в першу чергу, на наступний квартал, це низка законопроєктів, які можуть бути розглянуті у найближчі місяці… В цілому цей перелік складається наразі з 63 законопроєктів», - зазначила Стефанішина.

Вона додала, що серед них є законопроєкти, пов’язані з виконанням умов програми макрофінансової допомоги ЄС.

Віцепрем’єр поінформувала, що на першому засіданні Комісії сформовано оновлений перелік нормативно-правових актів, які мають бути внесені на розгляд уряду, він складається з 44 проєктів актів, що мають розглядатися урядом у 2-3 кварталах і схвалені або внесені на розгляд Верховної Ради.

«Важливо відзначити, що переважна більшість – 80% зобов’язань, які стосуються наближення законодавства України до права ЄС, була розрахована на перші п’ять років виконання Угоди про асоціацію, які вже спливають, і це означає, що всі рішення, які ми вже ухвалюємо достатньо динамічно протягом цього року і попереднього періоду, спрямовані не лише на виконання Угоди в цьому році, а на підтягування тих «хвостів», з яких ми певний період часу прострочували свої зобов’язання», - зауважила віцепрем’єр.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня 2020 року в Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС, на якому сторони досягли політичної згоди щодо оновлення Угоди про асоціацію.