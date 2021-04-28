Україна направила ЄС офіційний запит про початок оцінки ринків газу та електроенергії

Україна в рамках виконання Угоди про асоціацію направила Європейському Союзу офіційний запит про початок оцінки вітчизняних ринків газу та електроенергії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Віцепрем’єрка зазначила, що перед Україною стоїть завдання налагодження ще більш тісної взаємодії з ЄС щодо досягнення цілей Угоди про асоціацію у двосторонньому форматі.

У цьому контексті вона поінформувала, що парламент ухвалив деякі системні законодавчі акти, які потребують виконання зобов’язань в рамках Угоди вже спільно Україною та ЄС щодо розвитку логістичних маршрутів, доступу до внутрішнього ринку ЄС у сфері цифрових послуг та інтеграції енергетичних ринків.

«Україна направила Європейському Союзу офіційний запит про початок оцінки українських ринків газу та електроенергії. Сподіваємось, що це зобов’язання по Угоді про асоціацію також буде спільно виконано і українською, і європейською стороною», - сказала Стефанішина.

Вона відзначила, що в цілому всі домовленості, які були зафіксовані за результатами діалогів на різних рівнях, виконуються і Україною, і Європейським Союзом.

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня 2020 року в Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС, на якому сторони досягли політичної згоди щодо оновлення Угоди про асоціацію.