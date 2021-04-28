Україна направила ЄС офіційний запит про початок оцінки ринків газу та електроенергії

Україна направила ЄС офіційний запит про початок оцінки ринків газу та електроенергії

Укрінформ
Україна в рамках виконання Угоди про асоціацію направила Європейському Союзу офіційний запит про початок оцінки вітчизняних ринків газу та електроенергії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Віцепрем’єрка зазначила, що перед Україною стоїть завдання налагодження ще більш тісної взаємодії з ЄС щодо досягнення цілей Угоди про асоціацію у двосторонньому форматі.

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У цьому контексті вона поінформувала, що парламент ухвалив деякі системні законодавчі акти, які потребують виконання зобов’язань в рамках Угоди вже спільно Україною та ЄС щодо розвитку логістичних маршрутів, доступу до внутрішнього ринку ЄС у сфері цифрових послуг та інтеграції енергетичних ринків.

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«Україна направила Європейському Союзу офіційний запит про початок оцінки українських ринків газу та електроенергії. Сподіваємось, що це зобов’язання по Угоді про асоціацію також буде спільно виконано і українською, і європейською стороною», - сказала Стефанішина.

Вона відзначила, що в цілому всі домовленості, які були зафіксовані за результатами діалогів на різних рівнях, виконуються і Україною, і Європейським Союзом.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня 2020 року в Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС, на якому сторони досягли політичної згоди щодо оновлення Угоди про асоціацію.

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