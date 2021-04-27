Оновлення Угоди про асоціацію: Україна очікує перший раунд переговорів з ЄС у травні

Україна очікує, що перший раунд переговорів щодо оновлення торгових параметрів Угоди про асоціацію з ЄС відбудеться у травні.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на зустрічі з в.о. голови Групи підтримки України, заступницею Генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катериною Матерновою у рамках її віртуального візиту до України, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Стефанішина зазначила, що за підсумками Саміту Україна-ЄС та Ради асоціації партнери погодили амбітний порядок денний, над яким сьогодні активно працюють усі дотичні органи влади.

Вона наголосила, що Україна та ЄС мають продовжувати працювати над лібералізацією торгівлі та відкриттям повного потенціалу зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

«‎Україна вже підготувала першу частину пропозицій щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію на основі діалогів з бізнесом та власних підрахунків уряду. Очікуємо, що перший раунд переговорів щодо оновлення торгових параметрів Угоди про асоціацію відбудеться у травні цього року», – сказала Стефанішина.

Учасники зустрічі, в якій брали участь також заступники міністрів з євроінтеграції, обговорили оцінку досягнення цілей Угоди про асоціацію; порядок денний діалогу України та ЄС у рамках реалізації Європейського зеленого курсу; трансформації у сферах транспорту та енергетики, а також підтримку ЄС на цьому шляху, зокрема пріоритети співробітництва в рамках нової фінансової перспективи ЄС на 2021-2027 роки.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками двостороннього саміту, який відбувся 6 жовтня 2020 року в Брюсселі, Україна та Європейський Союз досягли домовленості про оновлення Угоди про асоціацію.