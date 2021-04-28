Саміт Україна-ЄС можуть перенести на осінь – Жовква

Запланований на серпень 2021 року саміт Україна-ЄС можуть перенести на осінь.

Про це заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква сказав на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Можливо, саміт буде проведений пізніше, ніж серпень. Ми зараз говоримо про осінь. Але робота ще триває. Тому як тільки дати будуть узгоджені, ми про це повідомимо», - сказав Жовква.

За його словами, сторонам треба скорегувати графіки керівників, тому українська влада якраз обговорює конкретні дати із керівництвом ЄС.

Водночас заступник керівника Офісу Президента звернув увагу на ще одну дуже важливу подію - високий представник ЄС Жозеп Боррель та президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердили участь у першому саміті Кримської платформи, що має відбутися 23 серпня в Києві.

Як зазначив на засіданні Комісії Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на саміті Україна-Європейський Союз планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України та визначити подальші орієнтири співробітництва.

«Україна розраховує на підтримку як ЄС та його держав-членів, так і інших міжнародних партнерів. У серпні цього року ми також очікуємо на 23 саміт Україна-ЄС, під час якого планується обговорення на політичному рівні наших євроінтеграційних зусиль та визначення подальших орієнтирів» - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що влада зі свого боку робить чимало для реалізації євроінтеграційних прагнень України. Зокрема, додав він, нині є 41 законопроєкт, внесені Президентом, урядом та народними депутатами, які пов'язані із курсом Української держави в Європейський Союз.

Як повідомлялося, проведення самітів Україна – ЄС відбувається на підставі статті 5 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, відповідно до якої «сторони проводять регулярні засідання в рамках політичного діалогу на рівні самітів».

Засідання самітів проводяться за участю Президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються щороку почергово в Україні та Брюсселі.

Зустрічі у рамках самітів надають сторонам можливість на найвищому рівні підбити підсумки співробітництва між Україною та ЄС за рік, що минув, визначити пріоритети взаємодії на найближче майбутнє, обговорити розвиток ситуації в Україні та Європейському Союзі, а також узгодити позиції щодо актуальних міжнародних питань.