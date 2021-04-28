Зеленський у Варшаві візьме участь у саміті п’яти президентів

Президент України Володимир Зеленський разом з президентами Польщі, Литви, Латвії, Естонії 3 травня у Варшаві візьме участь у відзначенні 230-річчя прийняття першої конституції Речі Посполитої.

Про це повідомив у середу міністр канцелярії Президента Польщі Войцєх Коларський, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу президента РП.

У рамках візиту відбудеться президентський саміт, а також двосторонні переговори між Президентами України і Польщі.

«Національне свято Конституції 3 травня в цьому році матиме винятковий характер, що пов’язано з 230-річчям схвалення конституції. З цієї нагоди у Варшаві відбудеться саміт Президентів нашого регіону, які приїдуть до польської столиці на запрошення Президента Анджея Дуди, аби спільно з Польщею радіти цьому святу», - зазначив Коларський.

Він повідомив, що йдеться про президентів України, Литви, Латвії, Естонії.

За його словами, 3 травня у польському парламенті відбудеться спільне засідання Сейму та Сенату Польщі та депутатів литовського Сейму з нагоди 230-річчя ухвалення польської конституції. Під час цього засідання Президенти Польщі Дуда та Литви Гітанас Науседа виголосять святкові промови.

Опівдні 3 травня у королівському замку відбудеться зустріч п’яти Президентів. За її результатами, президенти підпишуть спільну декларацію у контексті 230-річчя ухвалення конституції. Після цього відбудеться дискусія президентів на тему майбутнього Європи.

«Президенти спільно вестимуть розмову про Європу, спадщину минулого, спільний історичний досвід та нинішню співпрацю, єдність цінностей і спільне бачення Європи у контексті подій, які зараз мають місце на континенті», - зазначив Коларський.

Польський міністр повідомив, що після загальної зустрічі Президентів відбудуться двосторонні переговори Президента Дуди з Президентом України Зеленським та Президентом Латвії Егілсом Левітсом.

Ввечері 3 травня відбудеться урочистий обід на честь Президентів, які прибули до Варшави.

Фото: ОП