Зеленський у Варшаві візьме участь у саміті п’яти президентів
Про це повідомив у середу міністр канцелярії Президента Польщі Войцєх Коларський, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу президента РП.
У рамках візиту відбудеться президентський саміт, а також двосторонні переговори між Президентами України і Польщі.
«Національне свято Конституції 3 травня в цьому році матиме винятковий характер, що пов’язано з 230-річчям схвалення конституції. З цієї нагоди у Варшаві відбудеться саміт Президентів нашого регіону, які приїдуть до польської столиці на запрошення Президента Анджея Дуди, аби спільно з Польщею радіти цьому святу», - зазначив Коларський.
Він повідомив, що йдеться про президентів України, Литви, Латвії, Естонії.
За його словами, 3 травня у польському парламенті відбудеться спільне засідання Сейму та Сенату Польщі та депутатів литовського Сейму з нагоди 230-річчя ухвалення польської конституції. Під час цього засідання Президенти Польщі Дуда та Литви Гітанас Науседа виголосять святкові промови.
Опівдні 3 травня у королівському замку відбудеться зустріч п’яти Президентів. За її результатами, президенти підпишуть спільну декларацію у контексті 230-річчя ухвалення конституції. Після цього відбудеться дискусія президентів на тему майбутнього Європи.
«Президенти спільно вестимуть розмову про Європу, спадщину минулого, спільний історичний досвід та нинішню співпрацю, єдність цінностей і спільне бачення Європи у контексті подій, які зараз мають місце на континенті», - зазначив Коларський.
Польський міністр повідомив, що після загальної зустрічі Президентів відбудуться двосторонні переговори Президента Дуди з Президентом України Зеленським та Президентом Латвії Егілсом Левітсом.
Ввечері 3 травня відбудеться урочистий обід на честь Президентів, які прибули до Варшави.
Фото: ОП