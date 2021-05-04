Підписання Декларації про європейську перспективу наближає Україну до ЄС – Зеленський

Україна здійснює трансформацію, яка реально наближає її до отримання членства в Євросоюзі.

Імплементуючи Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, ми просунулися так далеко, що модернізація Угоди – цілком справедливе завдання, над яким вже працюємо з європейськими партнерами, підкреслюється у повідомленні на сайті Президента, передає Укрінформ.

«Українці вже впливають на нашу спільну європейську долю. Саме на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи. Ми забезпечимо повноцінну інтеграцію України до співдружності європейських країн, і це засвідчить, що базові цінності свободи, демократії та рівності на нашому континенті є ключовими елементами масштабного прогресу та розвитку», – наголосив Президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський разом з лідерами Естонії, Латвії та Литви на запрошення Президента Польщі Анджея Дуди третього травня цього року взяв участь в урочистостях з нагоди 230-ї річниці ухвалення Конституції Речі Посполитої – першого такого документа у Європі, зіставного із сучасними конституціями, який набув чинності.

Під час візиту відбулася дискусія лідерів щодо нашого спільного майбутнього у Європі та основних викликів, які постали перед європейцями. Було підтверджено, що невід'ємними цінностями для наших суспільств є: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність. Це відображено у підписаній лідерами Польщі, України, Естонії, Латвії та Литви п’ятисторонній декларації: Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн та народів, які поділяють спільні цінності. Це – важливий сигнал підтримки євроінтеграційних прагнень України.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда підписали й спільну двосторонню Декларацію про європейську перспективу України. Це вже другий подібний документ, укладений Україною з державою Євросоюзу. Як відомо, в березні цього року була підписана декларація з Литвою. Текст спільної декларації лідерів закріплює, що наша держава має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Євросоюз.

«Президенти України та Польщі відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому після імплементації положень Угоди про асоціацію за умови дотримання Копенгагенських критеріїв та погодилися, що Республіка Польща підтримуватиме Україну на цьому шляху», – зазначено в документі.

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У контексті нещодавно озвученої ідеї щодо проведення саміту за участю Президента Європейської ради Шарля Мішеля та лідерів асоційованих країн Східного партнерства відзначаємо, що Україна готова посилити європейську спільноту на сході нашого континенту разом з Грузією та Молдовою. Саме тому лідери України та Польщі у спільній декларації відзначили потребу у стратегічному перегляді європейської політики сусідства та Східного партнерства, щоб гарантувати політику «відкритих дверей» для тих асоційованих партнерів, які мають європейські прагнення та відповідають визначеним умовам і критеріям.

Логічно, що коаліція на підтримку членства України в Європейському Союзі почала формуватися саме з Литви та Польщі, які є нашими стратегічними партнерами. Але триває системна робота з усіма державами – членами ЄС для отримання змістовної політичної підтримки на шляху нашої країни до Євросоюзу.