Україна і Польща підписали декларацію про європейське майбутнє Києва
Про це під час спільного брифінгу для ЗМІ з главою Української держави повідомив президент Польщі Анджей Дуда, передає кореспондент Укрінформу.
“Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну”, - підкреслив Дуда.
Президент РП поінформував, що в серпні цього року він має намір відвідати Київ, де обговорюватимуть “важливі питання щодо європейського і трансатлантичного майбутнього України”.
Як повідомлялося, президенти України Володимир Зеленський, Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Еквітс та Естонії Керсті Кальюлайд беруть участь у Варшаві у відзначенні 230-річчя конституції Речі Посполитої. Президенти п’яти країн підписали спільну декларацію. У ній вони підкреслили, що солідарність народів в умовах сучасних загроз для безпеки є одним із наріжних каменів миру, стабільності, розвитку і добробуту.
Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до свого польського колеги Анджея Дуди, зазначив, що між нашими країнами є деякі історичні питання, але висловив упевненість, що в найближчому майбутньому таких питань не буде, тому що ми один одного прекрасно розуміємо.
Фото: ОП