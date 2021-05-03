Україна і Польща підписали декларацію про європейське майбутнє Києва

Президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали у Варшаві після завершення двосторонньої зустрічі спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва.

Про це під час спільного брифінгу для ЗМІ з главою Української держави повідомив президент Польщі Анджей Дуда, передає кореспондент Укрінформу.

“Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну”, - підкреслив Дуда.

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Президент РП поінформував, що в серпні цього року він має намір відвідати Київ, де обговорюватимуть “важливі питання щодо європейського і трансатлантичного майбутнього України”.

Як повідомлялося, президенти України Володимир Зеленський, Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Еквітс та Естонії Керсті Кальюлайд беруть участь у Варшаві у відзначенні 230-річчя конституції Речі Посполитої. Президенти п’яти країн підписали спільну декларацію. У ній вони підкреслили, що солідарність народів в умовах сучасних загроз для безпеки є одним із наріжних каменів миру, стабільності, розвитку і добробуту.

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до свого польського колеги Анджея Дуди, зазначив, що між нашими країнами є деякі історичні питання, але висловив упевненість, що в найближчому майбутньому таких питань не буде, тому що ми один одного прекрасно розуміємо.

Фото: ОП