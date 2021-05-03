Зеленський запросив Дуду на саміт Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський дуже чекає польського колегу Анджея Дуду та його дружину на першому саміті Кримської платформи.

Про це він заявив під час спільного з польським лідером брифінгу у Варшаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дійсно запросив (Президента Польщі на саміт Кримської платформи - ред.), пан Президент сказав, що буде, і я дуже його чекаю з першою леді, пані Агатою, на першому саміті Кримської платформи у дні 30-річчя нашої незалежності, незалежності України. Для нас також це буде дуже важливо, тому що це буде перший важливий саміт, де будуть наші друзі і партнери, саміт, який пов'язаний саме з деокупацією українського півострова Крим", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.

Президент України Володимир Зеленський разом з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії 3 травня у Варшаві бере участь у відзначенні 230-річчя ухвалення першої Конституції Речі Посполитої.