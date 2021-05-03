Саміт «Кримської платформи» поверне Крим у топ світового порядку денного - Кулеба

Саміт «Кримської платформи», який відбудеться у серпні, поверне проблему окупації Криму в топ питань міжнародного порядку денного.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Укрінформ.

«Усі очікують, що саміт відбудеться, і відразу «манна небесна» впаде на землю. Давайте будемо реалістами. По-перше, саміт поверне Крим в топ питань міжнародного порядку денного. По-друге, він створить механізм для того, щоб займатися найрізноманітнішими питаннями окупації», – розповів очільник МЗС.

За його словами, і в нашій країні, і в столицях інших держав готують конкретну «заяву, декларацію, хартію - чи як вона буде називатися - «Кримської платформи».

«Це буде дуже предметний документ. Але ми з вами наприкінці квітня розмовляємо. А саміт буде наприкінці серпня. Ще є багато часу для того, щоб щось змінилося», – зазначив Кулеба.

Як відомо, «Кримська платформа» – це ініційований Україною міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення у міжнародно визнані кордони.

Платформа має координувати дії органів державної влади України щодо Криму, а також комунікувати питання деокупації та захисту прав мешканців тимчасово окупованого півострова з міжнародними партнерами.