Україну мають бачити в ЄС як рівноправного партнера – Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що країнам Євросоюзу слід бачити Україну як повноправного партнера в ЄС

На цьому він наголосив під час дискусії президентів Польщі, Естонії, Латвії, Литви та України щодо майбутнього європейської політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо України в Європейському Союзі. Дійсно, мені здається, що країнам у Європейському Союзі треба зрозуміти: не треба запрошувати 20 років Україну в Європейський Союз - нас треба там бачити як рівноправного партнера, як партнера невід'ємного", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що Україна тільки зміцнить Євросоюз.

"Я вдячний вам за те, що ви підтримуєте Україну. Якщо українці навіть за це бажання віддали свої життя на майдані Незалежності, мені здається, це і є потужна країна, яка тільки зміцнить Європейський Союз. І вона це показує, вона воює на сході за свою незалежність, і воює не тільки заради незалежності України, а й за спокій на Європейському континенті", - заявив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії сьогодні у Варшаві бере участь у відзначенні 230-річчя ухвалення першої Конституції Речі Посполитої.