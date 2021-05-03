Зеленський подякував президентам за підтримку України
Про це він сказав у вступному слові під час дискусії глав п'яти держав щодо майбутнього європейської політики, повідомляє кореспондент Укрінформ.
"Я хочу подякувати. Зараз приділялося багато уваги Україні, і постійно партнери підтримують Україну, нашу територіальну цілісність, наш суверенітет. Я вам всім вдячний. Сьогодні це дуже важливо, коли анексована частина української території, наш півострів Крим, і коли у нас іде війна на сході. Це і є війна в Європі. Тут дуже важливо, щоб ми були разом", - наголосив Зеленський.
Він також погодився з Президентом Польщі Анджеєм Дудою, який сказав, що ми всі прагнемо жити в демократичному суспільстві.
Робочий візит Президента України Володимира Зеленського до Польщі / Фото: Офіс Президента
"Я думаю, що в нас одне й те саме прагнення і погляд, але різний досвід. Дійсно, в України зовсім інший досвід. Ми багато-багато років, десятиріч виборюємо свою незалежність. І сьогодні те ж саме відбувається на сході нашої країни - ми знову виборюємо свою незалежність", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що війна на сході України - це війна за незалежність.
"Але стільки сторіч українці це робили! Я впевнений, що незалежність цього разу ніхто не віддасть завдяки нашій з вами міцності", - підкреслив глава держави.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом з Президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії 3 травня у Варшаві бере участь у відзначенні 230-річчя ухвалення першої Конституції Речі Посполитої.
Фото: Jakub Szymczuk, KPRP