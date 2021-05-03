Зеленський подякував президентам за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Польщі, Естонії, Латвії та Литви за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це він сказав у вступному слові під час дискусії глав п'яти держав щодо майбутнього європейської політики, повідомляє кореспондент Укрінформ.

"Я хочу подякувати. Зараз приділялося багато уваги Україні, і постійно партнери підтримують Україну, нашу територіальну цілісність, наш суверенітет. Я вам всім вдячний. Сьогодні це дуже важливо, коли анексована частина української території, наш півострів Крим, і коли у нас іде війна на сході. Це і є війна в Європі. Тут дуже важливо, щоб ми були разом", - наголосив Зеленський.

Він також погодився з Президентом Польщі Анджеєм Дудою, який сказав, що ми всі прагнемо жити в демократичному суспільстві.

Робочий візит Президента України Володимира Зеленського до Польщі / Фото: Офіс Президента

"Я думаю, що в нас одне й те саме прагнення і погляд, але різний досвід. Дійсно, в України зовсім інший досвід. Ми багато-багато років, десятиріч виборюємо свою незалежність. І сьогодні те ж саме відбувається на сході нашої країни - ми знову виборюємо свою незалежність", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що війна на сході України - це війна за незалежність.

"Але стільки сторіч українці це робили! Я впевнений, що незалежність цього разу ніхто не віддасть завдяки нашій з вами міцності", - підкреслив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом з Президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії 3 травня у Варшаві бере участь у відзначенні 230-річчя ухвалення першої Конституції Речі Посполитої.

Фото: Jakub Szymczuk, KPRP