У ЄС закликали Україну посилити інституційну спроможність для євроінтеграції

Європейський Союз закликає Україну посилити інституційну спроможність реалізовувати європейську інтеграцію країни.

Про це сказала в.о. голови Групи підтримки України, заступниця генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катаріна Матернова під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, передає Укрінформ.

Матернова зазначила, що важливо посилити інституційну спроможність реалізовувати порядок денний у сфері європейської інтеграції України. «Я розумію, що є ще багато незаповнених позицій (в структурі Урядового офісу з координації європейської та євроатлантичної інтеграції України – ред.), тому що COVID дійсно на нас усіх впливає, але ми намагаємося посилити свої команди з тим, щоб вони працювали якомога продуктивніше», – сказала вона.

Більш амбітну пропозицію щодо форми посилення спроможності висловила голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС, народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона зазначила, що взаємодія між урядом і парламентом є необхідною умовою для просування серйозного і амбітного порядку денного, який сьогодні є між Україною та ЄС.

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Водночас існує необхідність у підсиленні експертизи законопроєктів на їхню відповідність праву ЄС. «Можливо, розглянути можливість, щоб такий аналіз здійснювався спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань наближення законодавства», - зауважила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялося, раніше в Україні вже існувало Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, яке пізніше було перетворене на Міністерство економіки України.