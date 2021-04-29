У ЄС закликали Україну посилити інституційну спроможність для євроінтеграції

У ЄС закликали Україну посилити інституційну спроможність для євроінтеграції

Укрінформ
Європейський Союз закликає Україну посилити інституційну спроможність реалізовувати європейську інтеграцію країни.

Про це сказала в.о. голови Групи підтримки України, заступниця генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катаріна Матернова під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, передає Укрінформ.

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Матернова зазначила, що важливо посилити інституційну спроможність реалізовувати порядок денний у сфері європейської інтеграції України. «Я розумію, що є ще багато незаповнених позицій (в структурі Урядового офісу з координації європейської та євроатлантичної інтеграції України – ред.), тому що COVID дійсно на нас усіх впливає, але ми намагаємося посилити свої команди з тим, щоб вони працювали якомога продуктивніше», – сказала вона.

Більш амбітну пропозицію щодо форми посилення спроможності висловила голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС, народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона зазначила, що взаємодія між урядом і парламентом є необхідною умовою для просування серйозного і амбітного порядку денного, який сьогодні є між Україною та ЄС.

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Водночас існує необхідність у підсиленні експертизи законопроєктів на їхню відповідність праву ЄС. «Можливо, розглянути можливість, щоб такий аналіз здійснювався спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань наближення законодавства», - зауважила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялося, раніше в Україні вже існувало Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, яке пізніше було перетворене на Міністерство економіки України.

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