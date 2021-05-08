В ОП не виключають, що НАТО перегляне рішення про формат саміту і запросить Україну

В Офісі Президента сподіваються, що в НАТО переглянуть рішення про проведення саміту Альянсу «у вузькому колі» і запросять до участі партнерів, зокрема й Україну.

Про це йдеться у переданому Укрінформу коментарі заступника керівника ОП Ігоря Жовкви.

Зокрема, коментуючи інформацію деяких ЗМІ про те, що Україну не запросили на саміт НАТО в червні, на якому порушуватимуть питання надання Україні ПДЧ, Жовква пояснив, що з цього приводу «буде коректним говорити, що в Альянсі було ухвалено рішення про проведення 14 червня засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав держав та урядів країн-членів Альянсу».

Тобто, відповідно до згаданого рішення, цьогорічний саміт НАТО 14 червня буде проведений без участі країн-партнерів Альянсу, до яких, серед інших, належить і Україна. У цьому саміті братимуть участь лише країни-члени, наголосив він.

При цьому Жовква зауважив, що Альянс дійсно іноді не проводить саміти із залученням країн-партнерів. Наприклад, такими були саміти у Лондоні 2019 або Страсбурзі/Келі 2009, які пройшли лише за участю країн-членів. Тому цьогорічний саміт Альянсу після обрання нового Президента в США досить очікувано може проходити саме у «вузькому колі» держав-членів НАТО, додав він.

"Ми не виключаємо, що ухвалене позавчора в штаб-квартирі НАТО рішення може бути не остаточним – за час, що залишився до саміту, союзники мають можливість його переглянути», - підкреслив заступник керівника ОП.

Водночас Жовква наголосив, що «головним для нас є змістовне наповнення саміту 14 червня». «Тут ми можемо буди впевненими, що тема України буде обов’язково обговорена. Про це нас запевняли всі наші найближчі партнери-члени НАТО – і США, і Канада, і Німеччина, і Франція, і Польща», - зазначив він.

Що стосується можливих рішень саміту, в тому числі щодо України, то вони будуть зафіксовані у його загальному підсумковому документі, підкреслив заступник керівника ОП, додавши, що робота над таким документом ще триває.

«Ми продовжуємо переговори з нашими партнерами, щоб забезпечити врахування інтересів України у підсумковому рішенні Альянсу», - заявив Жовква.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ написали, що посли НАТО на останній зустрічі 6 травня затвердили програму саміту, який має відбутись 14 червня, і Україну нібито не запросили до участі у цьому саміті.

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Водночас речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі Укрінформу наголосив, що триває діалог з партнерами НАТО щодо залучення України до саміту лідерів держав і урядів країн-членів НАТО.