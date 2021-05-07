Білий дім вніс корективи до стенограми щодо підтримки членства України в НАТО

Пресслужба Білого дому внесла корективи у відповідь заступниці речника адміністрації Карін Жан-П’єр на пряме запитання, чи підтримують США приєднання України до НАТО.

Зміни в стенограмі з’явилися через певний час після публікації першої версії розмови, передає Укрінформ.

Розмова представниці адміністрації відбулася 6 травня в президентському літаку, який прямував до Луїзіани. Коли один із журналістів спитав Жан П’єр про підтримку членства України в НАТО, вона відповіла ствердно. Дослівно це виглядало так: «Я сказала, Укр… - так. Так (ми підтримуємо – ред.)». Натомість ці слова потім були закреслені пресслужбою Білого дому в тексті.

Після оприлюднення першої версії стенограми Укрінформ повідомив про повну відповідь Карін Жан П’єр. Вона, зокрема, зауважила: «Адміністрація Байдена віддана тому принципу, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, якщо вони виконають зобов'язання для вступу і зроблять внесок у посилення євроатлантичної безпеки». Ця частина її відповіді не зазнала коригувань.

Американське видання New York Post поцікавилось у Білому домі про цей випадок й отримало відповідь, що речниця «обмовилася», а її слова були закреслені в тексті, оскільки не відображають офіційної політики США.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні державний секретар США відвідав з першим візитом Київ. За словами голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, під час зустрічі Президента з главою Держдепартаменту США, Блінкен підтримав прагнення України отримати План дій щодо членства в НАТО.