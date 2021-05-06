США розглянуть запит України про надання озброєння – Блінкен

Сполучені Штати Америки розглянуть запит України щодо надання озброєння.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Укрінформ.

«Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога – крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, – була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду», – зазначив Блінкен.

На запитання, що США готові зробити, якщо Росія зважиться на відкрите вторгнення на територію України, державний секретар США відповів: «Найголовніше, що можна зробити (і що ми робимо), – це впевнитися, що цього не станеться, що Росія не ухвалить це дуже невдале рішення – вчинити новий акт агресії чи іншу необдуману дію щодо України. Саме тому ми висловилися дуже чітко, коли побачили цю концентрацію сил, саме тому ми тісно співпрацюємо з усіма нашими головними партнерами у світі – зокрема, НАТО і ЄС. Це питання (безпеки України – ред.) перебуває у фокусі нас усіх. Ми дали Москві чітко зрозуміти, що ми стежимо за ситуацією дуже уважно, і якщо Росія вчинить якісь дії, це не мине без наслідків. Водночас ми тісно працюємо з нашими партнерами в Україні, щоб упевнитися, що вони мають усе необхідне для того, щоб захистити Україну, її територію і її народ».

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ проситиме Вашингтон про надання систем протиповітряної оборони та антиснайперських технологій. А керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що США могли би розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.

Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуває в Україні з офіційним візитом. Він провів зустрічі з представниками української влади, зокрема, Президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також Блінкен зустрівся з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

Фото: State Department Photo by Ron Przysucha