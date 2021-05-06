Білий дім підтримує вступ України до НАТО

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує вступ України до НАТО: у Вашингтоні вважають, що двері Альянсу мають залишатися відкритими для охочих.

Як передає Укрінформ, про це заявила на брифінгу заступниця речника Білого дому Карін Жан-П’єр.

«Адміністрація Байдена віддана тому принципу, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, якщо вони виконають зобов'язання для вступу і зроблять внесок у посилення євроатлантичної безпеки», - заявила представниця Білого дому.

На запитання журналістів, чи означає це підтримку вступу України в НАТО, вона відповіла ствердно: «Так, ми підтримуємо».

Як повідомляв Укрінформ, США розглянуть запит України про надання озброєння.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ проситиме Вашингтон про надання систем протиповітряної оборони та антиснайперських технологій. А керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що США могли б розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня відвідав Україну з офіційним візитом. Він провів зустрічі з керівництвом держави та представниками громадянського суспільства.