Штати підтримують трансформацію України, яка забезпечить приєднання до ЄС і НАТО – Подоляк

Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена засвідчив, що Сполучені Штати активно підтримують державну та суспільну трансформацію України, яка забезпечить повноцінне приєднання країни до Євросоюзу і НАТО.

Про це сказав радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.

«Перед цим візитом було багато коментарів про те, що приїзд держсекретаря США в Україну матиме більш символічне значення в контексті міжнародної політики та зустрічі між президентами США та Росії, яка готується. Але насправді формат перебування делегації США у Києві засвідчив, що це не просто про щось символічне. Це був дуже змістовний і насичений візит», - наголосив Подоляк.

На його думку, важливо, що держсекретар США зустрічався з представниками України на всіх рівнях – від найвищого політичного – з Президентом Володимиром Зеленським – до громадського рівня. «Це свідчить про те, що наше суспільство в цілому має і матиме щиру та системну підтримку з боку Сполучених Штатів», - вважає він.

Як наголосив Подоляк, ключовий зміст переговорів у Києві – безпековий, і українська сторона почула дуже важливі речі.

«Президент Володимир Зеленський і держсекретар США однаково бачать ризики, які є сьогодні. Спільно ж визначаємо й шляхи для усунення цих ризиків. Америка дуже активно підтримує й нашу державну та, ширше, суспільну трансформацію, яка забезпечить повноцінне приєднання України до Євросоюзу і НАТО», - сказав радник керівника ОП.

Зрозуміло, додав він, що погляд на певні деталі ще потребує додаткового прояснення та іноді узгодження, але «напрямок нашої трансформації, її ключові елементи – усе не просто вітається на Заході, але й ми отримуємо дієву допомогу та діємо спільно».

Зокрема, як вважає Подоляк, є підтримка в питанні деолігархізації. «Це фундаментальний процес, розпочатий Володимиром Зеленським. Це змінить Україну докорінно, нарешті забезпечивши умови для стабільного економічного зростання та стійкості державних інституцій. У цьому процесі, як і в багатьох інших, ми з Америкою – союзники. І це було чітко засвідчено на переговорах у Києві», - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві, де провів низку зустрічей з топпосадовцями та громадськими діячами.

Фото: ОП