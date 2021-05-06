Блінкен хоче почути від українських активістів, як посилити допомогу США у боротьбі з корупцією

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що хоче почути думку представників громадськості стосовно реформування та боротьби з корупцією в Україні та посилення допомоги США у цьому процесі.

Про це Блінкен сказав у виступі на відкритті віртуального «круглого столу» з питань реформ /боротьби з корупцією в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні у нас були чудові дискусії з лідерами уряду та Президентом Зеленським і ми також обговорювали питання реформ. І мені цікаво почути від вас, яким чином США можуть стати ще сильнішими партнерами для України у її просуванні на шляху реформ і боротьбі з корупцією зокрема, що ми можемо зробити більш ефективно у підтримці України, в її боротьбі з корупцією», - сказав Блінкен.

Він поінформував, що обговорював з керівниками України дуже важливі питання, зокрема корпоративного управління і незалежних наглядових органів над державними підприємствами, судову реформу, функціонування антикорупційних органів та реформування СБУ.

«Я з нетерпінням чекаю цієї відкритої дискусії, щоб побачити, якими чином ми можемо бути більш корисними для вас, я хочу почути вашу оцінку ситуації – що спрацьовує, що не спрацьовує в країні і що ми можемо зробити для того, щоб стати сильними партнерами України у просуванні реформ та боротьбі з корупцією», - зазначив держсекретар США.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві, де проводить низку зустрічей з топпосадовцями та громадськими діячами.

Фото: Офіс Президента