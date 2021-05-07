Формат участі України у саміті НАТО ще визначається – Стефанішина

Порядок денний саміту НАТО ще не затверджений і формат участі в ньому партнерів, зокрема України, ще визначається.

Як передає Укрінформ, про це народний депутат від партії «Голос» Ольга Стефанішина повідомила у Фейсбуці.

Вона наголосила, що порядок денний саміту НАТО не затверджений, визначена тільки його дата 14 червня.

«Саміт проводиться за участі країн-членів Альянсу. Формат участі в ньому партнерів, зокрема України, визначається у двосторонньому діалозі. Ця робота іще триває і зарано остаточно говорити про її результати», - підкреслила Стефанішина.

Вона запевнила, що інтенсивність діалогу Україна-НАТО залишатиметься високою.

«Наразі працюємо над розширенням співпраці за конкретними напрямками у рамках Партнерства розширених можливостей», - підкреслила нардеп і додала, що під час візиту до Брюсселю 17-18 травня обговорюватиме всі важливі питання взаємодії Україна-НАТО.

У коментарі Укрінформу речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що триває діалог з партнерами НАТО щодо залучення України до саміту лідерів держав і урядів країн-членів НАТО.

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«Саміт лідерів країн НАТО проходитиме більш ніж за місяць. Продовжуємо діалог із нашими партнерами в Альянсі щодо модальностей залучення України до цього заходу. Програма саміту остаточно не затверджена, тому зарано говорити про схвалені рішення», — сказав речник.

Раніше у Телеграмі з’явилася інформація, що посли НАТО на останній зустрічі затвердили програму саміту, який має відбутись 14 червня, і Україну нібито не запросили до участі у цьому саміті.