Зеленський пояснив, чому пресконференція проходить на заводі «Антонов»

Президент Володимир Зеленський заявляє, що проведення його пресконференції на заводі “Антонов” не є випадковим.

Про це він сказав на своїй річній пресконференції у четвер в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Це відповідь на питання, що було зроблено за ці два роки, як я бачу майбутнє моєї улюбленої країни”, - заявив Зеленський.

Президент звернув увагу на те, що позаду нього знаходиться український літак Ан-124 «Руслан». Востаннє такий літак був побудований у незалежній Україні в 1994 році. Праворуч від нього - недобудований літак «Мрія», а ліворуч - новий фюзеляж літака Ан-178Т для потреб Повітряних сил Збройних сил України. «В цьому, мені здається, увесь зміст мого бачення України й того, що у нас відбувається. Ми повинні пам'ятати про минуле, розуміти те, в якому стані ми сьогодні знаходимося і що ми будемо робити: думати і будувати майбутнє, будувати», - сказав глава держави.

Глава держави також привітав усіх з Днем вишиванки: “Це наш скарб, це наша культура, це наша спадщина”.

Як повідомляв Укрінформ, попередня велика пресконференція Президента відбулася 20 травня 2020 року. Місцем її проведення було обрано галявину біля Маріїнського палацу.

20 травня 2019 року проходила інавгурація Зеленського на посаді шостого Президента України.