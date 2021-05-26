В Ахметова і Порошенка прокоментували законопроєкт про олігархів

У власника "Метінвесту" і ДТЕКу Ріната Ахметова головною проблемою України вважають не окремих осіб, а корупцію, несправедливі суди, неефективне управління і популізм.

Як передає Укрінформ, про це Радіо Свобода сказала прессекретарка Ахметова Анна Терехова, говорячи про намір Президента Володимира Зеленського на законодавчому рівні обмежити вплив олігархів.

«Ми не можемо коментувати закон, оскільки його текст ще не оприлюднено, але ми переконані, що головна проблема нашої країни – не окремі особи, а корупція, несправедливі суди, неефективне управління й популізм. І вважаємо, що держава має спрямувати всі зусилля, насамперед, на боротьбу з цими явищами. Від цього виграють усі і сама держава, і бізнес, і суспільство», – сказала Терехова.

У пресслужбі Ахметова також зауважили, що протягом понад 20 років його фінансово-промислова група SCM будує свій бізнес «не на домовленостях із президентами й урядами», а завдяки «системній та ефективній роботі».

«За ці роки і президенти, й уряди, і політичні еліти змінилися багато разів. Але ми вірили і продовжуємо вірити в Україну та інвестувати в нашу економіку і промисловість. І залишаємося найбільшим платником податків, роботодавцем і національним інвестором. Це означає, що в основі нашого зростання лежить не лояльність урядів, а системна й ефективна робота. СКМ – це бізнес, який не потребує жодних преференцій. Єдине, що нам потрібно від будь-якого уряду – це чесна конкуренція й рівні правила гри для всіх», – наголосила Терехова.

Сам Ахметов у коментарі на початку травня зазначав, що «політика його взагалі не цікавить», а сам він «ні на кого не впливає».

У свою чергу речники п’ятого Президента України, очільника партії «Європейська солідарність» заявили в коментарі Радіо Свобода, що він є «першим і поки що єдиним українським політиком, який свій бізнес передав в управління всесвітньо відомій компанії з бездоганною репутацією», а його бізнес-активи утримують лідерські позиції на ринку «завдяки успішному менеджменту та високоякісній продукції».

Як ідеться в коментарі, «до початку політичної діяльності Порошенко досяг певних вершин в бізнесі, але жоден з його активів не було отримано шляхом приватизації. Компанії, створені Порошенком, ніколи не мали та не мають монопольного статусу на жодному з ринків. Вони не користувалися пільгами з державного бюджету чи доступом до природних ресурсів, не здійснювали і не здійснюють тіньового політичного впливу».

За словами речників Порошенка, законодавча ініціатива щодо позбавлення олігархів впливу загрожує засадам європейської демократії в Україні.

У Порошенка наголосили на важливості зменшення впливу великого бізнесу на ухвалення бюджетних та політичних рішень і запропонували це робити через системні зміни антимонопольного та антикорупційного законодавства.

Окрім того, речники Порошенка заявили, що саме за його президентства ряд українських олігархів частково втратили свій вплив.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу Президента та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на сьогодні 13 осіб можна віднести до категорії олігархів.

20 травня на пресконференції Президент повідомив, що законопроєкт про статус олігархів готовий майже на 100%.