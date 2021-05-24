США вимагають від Лукашенка негайно звільнити Протасевича – Держдеп

США вимагають від білоруської влади негайно звільнити журналіста Романа Протасевича та виступають за міжнародне розслідування незаконних дій режиму Лукашенка щодо примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій у неділю, передає Укрінформ.

«Сполучені Штати рішуче засуджують примусове змінення курсу авіарейсу між двома країнами ЄС, а також подальше вилучення та арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську. Ми вимагаємо його негайного звільнення»,- наголошується в заяві.

При цьому, глава Держдепартаменту США назвав дії режиму Лукашенка «шокуючим актом», який загрожував життю понад 120 пасажирів, в тому числі, громадян США. «Перші звіти, які вказують на участь білоруських служб безпеки та використання білоруських військових літаків для супроводу авіалайнера, викликають глибоке занепокоєння й вимагають повного розслідування»,- підкреслив держсекретар США.

У заяві підкреслюється, що Сполучені Штати «тісно координують свою реакцію з партнерами, включаючи офіційних представників Європейського Союзу, а також Литви та Греції».

Враховуючи ознаки того, що примусова посадка літака Ryanair ґрунтувалась на хибних припущеннях про загрозу вибуху, США підтримують якнайшвидше проведення засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для розгляду цих подій.

«Незалежні ЗМІ – це основна опора верховенства права та життєво важлива складова демократичного суспільства. США вкотре засуджують постійні переслідування та свавільні затримання журналістів режимом Лукашенка»,- наголосив Ентоні Блінкен.

Держсекретар США також висловився на підтримку прагнення білоруського народу до вільного, демократичного та процвітаючого майбутнього, а також заклик білоруського суспільства до режиму поважати права людини та основні свободи.

Як вже повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.