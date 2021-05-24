У Штатах назвали викрадення Протасевича «терактом» та розкритикували заяву RyanAir

У Штатах назвали викрадення Протасевича «терактом» та розкритикували заяву RyanAir

Укрінформ
Примушення режимом Лукашенка цивільного літака іншої країни приземлитися для того, щоби викрасти звідти білоруського опозиціонера є «терористичним актом», який вимагає міжнародної реакції.

З такими заявами виступили в неділю впливові політики та експерти в США, розкритикувавши також заяву компанії RyanAir, яка просто перепросила пасажирів за незручності, передає Укрінформ.

«Так – те, що уряд Білорусі примусив літак компанії RyanAir приземлитися, аби заарештувати опонента (режиму Лукашенка – ред.), є порушенням прав людини. Так – це був терористичний акт. Це також є порушенням міжнародних норм із важкими наслідками для життєво важливих національних інтересів США», - заявив у Twitter у цьому зв’язку колишній член Ради нацбезпеки Білого дому Алекс Віндман, відомий своєю відкритою позицією під час процесу першого імпічменту над президентом Дональдом Трампом.

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Таким чином він прокоментував повідомлення про інцидент із затриманням Романа Протасевича силовиками Лукашенка, розміщене журналістом BuzzFeed Крістофером Міллером, який назвав дії білоруського диктатора «нахабним кроком».

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Сенатор США від штату Коннектикут Кріс Мерфі зі свого боку висловив обурення діями білоруського президента, а також різко розкритикував заяву компанії-авіаперевізника RyanAir, яка перевозила на своєму літаку Романа Протасевича.

«Лише нічим непримітна незапланована 7-годинна зупинка в Мінську для того, щоби викрасти журналіста. Вибачте за незручності! Подайте заявку для отримання ваучера!», - прокоментував сенатор зміст заяву авіакампанії, де не було жодної згадки про захоплення білоруського опозиціонера.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфолл, своєю чергою, закликав Європейське співтовариство жорстко відреагувати на дії режиму Лукашенка.

«Ці дії Лукашенки є абсолютно обурливими. Час для Європи діяти», - наголосив Майкл Маккол.

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Як вже повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

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У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.

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