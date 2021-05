У Штатах назвали викрадення Протасевича «терактом» та розкритикували заяву RyanAir

Примушення режимом Лукашенка цивільного літака іншої країни приземлитися для того, щоби викрасти звідти білоруського опозиціонера є «терористичним актом», який вимагає міжнародної реакції.

З такими заявами виступили в неділю впливові політики та експерти в США, розкритикувавши також заяву компанії RyanAir, яка просто перепросила пасажирів за незручності, передає Укрінформ.

«Так – те, що уряд Білорусі примусив літак компанії RyanAir приземлитися, аби заарештувати опонента (режиму Лукашенка – ред.), є порушенням прав людини. Так – це був терористичний акт. Це також є порушенням міжнародних норм із важкими наслідками для життєво важливих національних інтересів США», - заявив у Twitter у цьому зв’язку колишній член Ради нацбезпеки Білого дому Алекс Віндман, відомий своєю відкритою позицією під час процесу першого імпічменту над президентом Дональдом Трампом.

Good thread on events in Belarus.

Yes, the Gov. of Belarus forcing down a Ryanair flight to detain an opponent is a Human Right violation. Yes, this was a terror act. It is also violation on international norms with grave implications for vital US national interests. https://t.co/CaMtkoWOuw — Alexander S. Vindman (@AVindman) May 23, 2021

Таким чином він прокоментував повідомлення про інцидент із затриманням Романа Протасевича силовиками Лукашенка, розміщене журналістом BuzzFeed Крістофером Міллером, який назвав дії білоруського диктатора «нахабним кроком».

Unbelievably brazen move by Belarusian dictator Lukashenko to fake a bomb threat, scramble a jet, & force a @Ryanair flight to land in Minsk to arrest @nexta_tv founder @pr0tez, who helped organized last years protests against Lukashenko. Protasevich could face the death penalty. https://t.co/M5iOTh7kyB — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 23, 2021

Сенатор США від штату Коннектикут Кріс Мерфі зі свого боку висловив обурення діями білоруського президента, а також різко розкритикував заяву компанії-авіаперевізника RyanAir, яка перевозила на своєму літаку Романа Протасевича.

«Лише нічим непримітна незапланована 7-годинна зупинка в Мінську для того, щоби викрасти журналіста. Вибачте за незручності! Подайте заявку для отримання ваучера!», - прокоментував сенатор зміст заяву авіакампанії, де не було жодної згадки про захоплення білоруського опозиціонера.

Just a run of the mill unscheduled 7 hour layover in Minsk for a journalist kidnapping. Sorry for the inconvenience! Apply online for a voucher! https://t.co/7fc9xcQnMD — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) May 23, 2021

Колишній посол США в Росії Майкл Макфолл, своєю чергою, закликав Європейське співтовариство жорстко відреагувати на дії режиму Лукашенка.

«Ці дії Лукашенки є абсолютно обурливими. Час для Європи діяти», - наголосив Майкл Маккол.

This Lukashenko action is completely outrageous. Time for Europe to act. https://t.co/LntRyzBYB6 — Michael McFaul (@McFaul) May 23, 2021

Як вже повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.