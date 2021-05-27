Словаччина закриває повітряний простір для білоруських авіаліній

Словацька влада за прикладом низки інших країн цілковито закриває своє небо та аеропорти для білоруських авіаліній після інциденту з рейсом Ryanair, який примусово посадили у Мінську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє глава словацького МЗС Іван Корчок на своїй сторінці у Твіттері.

«Після рішення лідерів Євросоюзу Словаччина забороняє польоти через свій повітряний простір та користування аеропортами для білоруських авіаліній. Це чітка відповідь на неприйнятні дії і порушення правил режимом у Білорусі», - наголосив Корчок.

Утім посадовець сказав, із якої саме дати почне діяти заборона.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська.

Посадка відбулася вимушено після того, як білоруські диспетчери повідомили екіпажу, що на борту нібито знаходиться бомба. При цьому до лайнера вилетів білоруський винищувач, під загрозою якого літак Ryanair розвернувся та полетів до Мінська.

Як виявилося надалі, повідомлення про нібито мінування було спецоперацією білоруського КГБ з метою затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту літака. Після приземлення він та його подруга Софія Сапега були затримані білоруською владою.

Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О `Лірі назвав інцидент "актом повітряного піратства".

Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, висунули вимогу негайно звільнити журналіста та рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам – не приймати рейси білоруського перевізника "Белавіа".

Фото: Scanpix