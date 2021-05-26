«Белавіа» скасовує рейси до України, Латвії та Швеції

Білоруська авіакомпанія «Белавиа» вирішила скасувати рейси до/з низки українських міст, а також Риги (Латвія) і Стокгольма (Швеція).

Про це повідомляється на сайті компанії, передає Укрінформ.

«У зв'язку із забороною влади України на виконання рейсів «Белавиа» авіакомпанія змушена скасувати польоти до/з Києва, Львова, Одеси і Харкова з 26 травня по 25 серпня 2021 року (оновлено). 25 травня також скасовуються нічні рейси B2 847 до Києва (час вильоту 22.40) і B2 833 до Одеси (час вильоту 23.40)», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, авіакомпанія скасувала всі польоти до/з Риги, заплановані з 26 травня 2021 року по 25 червня 2021 року.

Також повідомляється про скасування всіх рейсів до/зі Стокгольма з 26 травня 2021 року по 30 жовтня 2021 року.

Зазначається, що пасажири можуть змінити дату вильоту або повернути вартість квитків на рейси, заплановані в ці дати.

Раніше Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 годин 26 травня.

Латвія слідом за Литвою заборонила своїм аеропортам приймати авіарейси з будь-яких країн, які прямують через авіапростір Білорусі, а також заборонила компанії "Белавиа" літати через своє небо.

Влада Швеції ухвалила рішення тимчасово заборонити білоруській авіакомпанії «Белавиа» здійснювати польоти між країнами.

Це пов'язано з недавнім інцидентом з літаком Ryanair, який здійснив 23 травня екстрену посадку в національному аеропорту «Мінськ» і подальшим затриманням опозиційного блогера і співзасновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

У вівторок «Белавиа» скасувала рейси в Лондон і Париж на період з 25 травня по 30 жовтня 2021 року.

Як повідомлялося, минулої неділі, 23 травня, в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, який надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував військовий винищувач.

Після екстреної посадки затримали співзасновника каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в країні після сфальсифікованих президентських виборів у серпні минулого року.

Керівник білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецслужб Білорусі, яка піддавала ризику життя екіпажу і всіх пасажирів на борту цього літака.