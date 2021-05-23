Лідери ЄС завтра відреагують на затримання у Мінську рейсу Ryanair - Мішель

Глави держав та урядів країн ЄС, які у понеділок розпочинають дводенну надзвичайну зустріч у Брюсселі, розглянуть ситуацію, що склалася після примусового приземлення 23 травня у Мінську пасажирського літака компанії Ryanair та арешту опозиційного білоруського журналіста Протасевича.

Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію у неділю ввечері оприлюднив Президент Європейської Ради Шарль Мішель. Текст його заяви оприлюднений на сайті цієї Євроінституції.

«Я засуджую примусове приземлення рейсу Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року, та повідомлення про затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича. Я закликаю владу Білорусі негайно звільнити затриманого пасажира та повною мірою гарантувати його права. Лідери ЄС обговорять безпрецедентний інцидент завтра під час зустрічі Європейської Ради. Цей інцидент не залишиться без наслідків», - наголосив Мішель.

Як вже повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.