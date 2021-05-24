Лукашенко став на шлях повітряного піратства та державного тероризму – Клімкін

З примусовою посадкою пасажирського літака у Мінську режим Олександр Лукашенко став на шлях повітряного піратства та державного тероризму.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Лукашенко перейшов "червону лінію" моральності. Власне, він її давно перейшов, але зараз остаточно. Посадивши за допомогою винищувачів літак, на якому до Вільнюса прямував колишній редактор відомого своєю боротьбою проти режиму Лукашенка каналу NEXTA Протасевич, він став на шлях повітряного піратства та державного тероризму", - йдеться у дописі.

На переконання Клімкіна, Лукашенко "хоче торгуватися за свою шкіру, тобто особисту безпеку та безпеку своїх активів". "Путіну це теж вигідно: Лукашенко у нього в кишені та й з Байденом буде про що додатково поговорити", - написав він.

Колишній глава МЗС України також переконаний, що реакція Заходу буде швидкою, як публічна, так і непублічна. При цьому непублічна буде жорсткішою.

На цьому тлі він вказав на те, що Україна також має приєднатися до повного пакета санкцій США та ЄС щодо Лукашенка: "Дуже сподіваюся, що ми теж не чекатимемо чергової серії РНБО у п’ятницю. Якщо ми й тепер не приєднаємося до повного пакета санкцій США та ЄС щодо Лукашенка, то будемо виглядати безпринципними слабаками".

Клімкін також вказав на те, що тепер українцям їздити до Білорусі небезпечно, "причому будь-яким чином".

"Лукашенко в глухому куті й невідомо, що йому спаде на думку, додаткових заручників чи фейкові замахи не слід виключати. Тепер Лукашенко здатен на що завгодно. А Україну, як країну вільних людей, він боїться і ненавидить", - написав він.

Як вже повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.