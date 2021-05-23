ЄС має вжити санкції через літак Ryanair не лише проти Мінська, а й Росії – Снайдер
Як передає Укрінформ, про це написав у своєму "Твіттері" американський історик та інтелектуал, фахівець з Росії Тімоті Снайдер.
"Білорусь не захоплювала б літак ЄС без схвалення з боку Росії. Можливо, викрадення було навіть російською ініціативою... А тому ЄС повинен розглянути можливість введення санкцій проти Росії та Білорусі", - йдеться у дописі.
На переконання Снайдера, інтерес Москви у цій спецоперацій міг полягати в тому, що очікувані після неї нові санкції ЄС проти Білорусі ще більше підштовхнуть Мінськ до Росії.
Одним з варіантів обмежувальних санкцій проти Росії американський інтелектуал назвав відмову Німеччини від російського проєкту газопроводу "Північний потік-2" - як через нинішній інцидент, так і через переслідування Кремлем російського опозиціонера Олексія Навального та збройну агресію проти України.
Як повідомляв Укрінформ, в аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Екіпаж отримав повідомлення від диспетчерів з Білорусі про загрозу вибуху на борту, після чого відбулася посадка.
При цьому, за наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. Припускається, що це могло відбутися через загрозу відкриття вогню з боку винищувача.
У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року. Згодом виявилося, що це була спецоперація білоруського КДБ із затримання опозиціонера.