МЗС Фінляндії викликав «на килим» посла Білорусі

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Республіки Білорусь через інцидент з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС Фінляндії у Твіттері.

"Фінляндія викликала сьогодні посла Білорусі пана Самосуєва до свого МЗС. Державний секретар Анттонен висловив рішучий осуд Фінляндією примусової посадки літака Ryanair та зажадав негайного звільнення затриманих журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюсу через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений на летовищі Мінська. Повідомлялося, що пасажирський літак посадили через сигнал про замінування, і за дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

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На борту лайнера перебували редактор внесеного до списку екстремістських телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор визнаного у Білорусі екстремістським телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич та його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Обох затримала білоруська влада.

В ЄС та США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.

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Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав інцидент "викраденням, вчиненим за підтримки держави", схожим на "спробу влади Білорусі зняти з борту журналіста та його подругу".

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що становило ризик для життя членів екіпажу та всіх пасажирів, які перебували на борту