Посла Білорусі викликали до МЗС Німеччини

Посла Білорусі в ФРН Дениса Сидоренка викликали в МЗС Німеччини.

Про це повідомив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, передає Укрінформ.

«Заяви білоруського уряду щодо примусової посадки літака Ryanair у Мінську, що до цього лунали, абсурдні і не заслуговують довіри», - підкреслив міністр у цьому зв’язку.

Німеччина вимагає ясності щодо того, що насправді відбулося на борту та на землі вчора, і потребує ясності щодо добробуту Романа Протасевича та його супутниці, яких необхідно негайно звільнити, зазначив дипломат.

Для отримання таких пояснень Сидоренка викликали до Міністерства закордонних справ ФРН у понеділок увечері.

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Одночасно глави держав та урядів ЄС обговорять наслідки на сьогоднішній неформальній Європейській раді. «Цей напад не може залишитися без наслідків», - пообіцяв Маас.

Як повідомлялося, Білорусь змусила сісти літак Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, в Мінську під вигаданим приводом наявності бомби на борту. На борту після проведеної перевірки не було виявлено нічого незвичайного, але 26-річного опозиційного журналіста Романа Протасевича, критика білоруського президента Олександра Лукашенко, затримали.

На затримання журналіста різкою критикою відреагували уряди кількох країн.