Затриманий у Мінську лайнер не подавав сигналів про небезпеку, коли летів над Україною

Рейс авіакомпанії Ryanair із Афін до Вільнюса 23 травня перебував 25 хвилин у повітряному просторі України, за цей час повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака та запитів на зміну плану польоту до українських органів не надходило.

Про це заявив керівник Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Андрій Ярмак у коментарі, переданому Укрінформу.

«Під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса у повітряному просторі України, що відбувся 23 травня 2021 року, надання аеронавігаційного обслуговування здійснювалося згідно з поданим планом польоту та відповідно до встановлених правил та процедур", - сказав він.

Ярмак також запевнив, що повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака та запитів на зміну плану польоту до органів обслуговування повітряного руху Украероруху з жодних джерел не надходило.

"Упродовж 25-хвилинного перебування літака у Львівському районі польотної інформації радіопереговори екіпажу з диспетчерами управління повітряним рухом відбувались у штатному режимі, як це передбачено Стандартами та Рекомендованою практикою ІСАО", - підкреслив керівник Украероруху.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки було заарештовано активіста та опозиційного журналіста Романа Протасевича та його супутницю.

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалив рішення про припинення Україною авіасполучення з Білоруссю із 26 травня.