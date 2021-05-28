ФБР почало розслідування захоплення літака Ryanair - поліція Литви

Правоохоронці Литви повідомили про перебіг розслідування вимушеної посадки рейсу Ryanair в Білорусі 23 березня, зокрема - про міжнародне співробітництво з колегами з Ірландії, Греції, Польщі та США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал литовського телерадіомовлення LRT.

«У нас є точна інформація від колег у Сполучених Штатах, що Федеральне бюро розслідувань розпочало своє розслідування (про рейс Ryanair, - ред.)», - заявив на пресконференції у Вільнюсі керівник Бюро кримінальної поліції Литви Роландас Кішкіс.

Він не уточнив, чому ФБР розпочало розслідування, але припустив, що це може бути пов'язано з тим, що серед пасажирів літака могли бути громадяни США.

Кішкіс також повідомив, що влада Литви активно співпрацює з правоохоронними органами Ірландії і Греції.

За його словами, всіх членів екіпажу літака вже проінтерв'ювали, дехто з них допитаний. «На сьогоднішній день ми опитали близько 90% всіх пасажирів. Ми плануємо провести додатковий огляд літака, після чого зможемо передати літак Ryanair», - сказав Кішкіс.

Він уточнив, що додаткові огляди літака необхідні для перевірки отриманої інформації.

Глава кримінальної поліції Литви зазначив, що правоохоронні органи країни не зовсім задоволені тим, як у ході розслідування проходять контакти з авіакомпанією Ryanair, в цьому напрямку «хотілося б більш ефективного співробітництва».

Кішкіс заявив, що правоохоронні органи Литви вже отримували по каналу Інтерполу інформацію від правоохоронних органів Білорусі, проте вона була «дуже короткою». При цьому глава поліції підтвердив, що литовські правоохоронні органи перевіряють, чи не причетні до інциденту в Мінську спецслужби Білорусі, Росії чи інших країн.

Заступник генпрокурора Литви Гінтас Іванаускас додав, що найближчим часом до Білорусі буде офіційно направлений запит про правову допомогу. Також, за його словами, генпрокуратура Литви співпрацює з польською прокуратурою в питаннях формування спільної слідчої групи, оскільки літак, який приземлився в Мінську, зареєстрований у Польщі.

Як відомо, 23 травня білоруська влада примусово посадила в Мінську літак компанії Ryanair (рейс Афіни-Вільнюс) під приводом можливого теракту на борту. Після посадки були заарештовані активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

Генпрокуратура Литви розпочала досудове розслідування захоплення літака і забороненого поводження з людьми 23 травня. Розслідування "за двома статтями Кримінального кодексу про примусове зникнення та захоплення літака" проводить Бюро кримінальної поліції Литви.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.

Фото: ЕРА