Канада припиняє польоти над Білоруссю

Канадським авіакомпаніям заборонили залітати в авіаційний простір Білорусі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявив міністр транспорту Канади Омар Альгабра.

“Міністерство транспорту Канади видало повідомлення льотчикам (NOTAM), у якому радить канадським авіаоператорам та власникам літаків, зареєстрованих у Канаді, уникати перебування на будь-якій висоті в білоруському авіапросторі через серйозні занепокоєння щодо безпеки цивільної авіації”, - сказав Альгабра.

Він зауважив, що Канада “рішуче засуджує примусову посадку літака Ryanair рейсу 4978 під шахрайським приводом та подальший арешт журналіста Романа Протасевича Білоруссю”. “Цей необдуманий нахабний вчинок білоруського режиму знижує безпеку пасажирів та становить серйозне втручання в основоположні принципи й міжнародні правила, що підтримують безпеку цивільної авіації в світі”, - зазначив міністр.

Альгабра додав, що цей вчинок офіційного Мінська “становить відвертий наступ на свободу ЗМІ з серйозними наслідками для свободи слова. “Ми закликаємо Білорусь негайно звільнити Протасевича”, - наголосив він.

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Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair рейсом FR4978, що прямував із Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська.

Посадка відбулася вимушено після того, як білоруські диспетчери повідомили екіпажу, що на борту нібито знаходиться бомба. До лайнера вилетів білоруський винищувач, під загрозою якого літак Ryanair розвернувся та полетів до Мінська.

Як виявилося надалі, повідомлення про нібито мінування було спецоперацією білоруського КГБ з метою затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту літака. Після приземлення він та його подруга Софія Сапега були затримані білоруською владою.

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Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, висунули вимогу негайно звільнити журналіста та рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам – не приймати рейси білоруського перевізника Belavia.