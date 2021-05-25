Українцям пояснили, як летіти транзитом через Білорусь після 26 травня

Громадяни України, які після 26 травня прибудуть до Білорусі з території третіх країн з метою транзиту, мають заявити про це під час прикордонного контролю і в разі отримання дозволу на транзитний проїзд виїхати в Україну наземним транспортом.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Посольство України в Республіці Білорусь.

"З метою забезпечення безпеки авіації та суспільства Кабінетом Міністрів України запроваджено заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Республікою Білорусь з 00 год. 00 хв. 26 травня 2021 року", - ідеться у повідомленні.

Цим рішенням встановлюється заборона на:

здійснення будь-яких видів польотів з/до між пунктами призначення розташованих на території України та Республіки Білорусь українськими та білоруськими експлуатантами;

виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами у повітряному просторі Республіки Білорусь.

"Громадянам України, які з 26 травня 2021 року авіаційним шляхом прибуватимуть в Республіку Білорусь з території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення в Україну, необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю. У разі отримання дозволу на транзитний проїзд від компетентних органів Республіки Білорусь, необхідно протягом визначеного ними терміну (до 24 годин) виїхати наземним транспортом в Україну", - повідомляють у посольстві.

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На теперішній час на українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення: «Мокрани – Доманове», «Мохро – Дольськ», «Нова Рудня – Виступовичі», «Олександрівка – Вільча», «Нова Гута – Нові Яриловичі», «Веселівка – Сеньківка».

"Звертаємо увагу, що у разі в’їзду в Республіку Білорусь з території України (будь яким видом транспорту) або з третьої країни (не з метою транзиту) необхідна наявність ПЦР-тесту та проходження десятиденної самоізоляції, і лише після завершення терміну самоізоляції можливо буде виїхати в Україну", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Україна за рішенням Кабінету Міністрів з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Рішення спричинене затриманням у Мінську 23 травня одного із засновників опозиційного Tелеграм-каналу Nexta Романа Протасевича після примусової посадки літака компанії Ryanair, на борту якого він летів із Афін у Вільнюс.