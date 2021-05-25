У Кабміні закликають українських журналістів не їздити в Білорусь

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко рішуче засуджують порушення владою Республіки Білорусь прав і свобод представників медіасфери.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МКІП у Фейсбуці.

"Продовження утисків проти журналістів, наступ на свободу слова та життя журналістів тривають всупереч вимогам демократичного світу і міжнародним зобов’язанням Білорусі.Узурпуючи білоруський інформаційний простір, Мінськ умисно і безпринципно намагається встановити тотальний інформаційний контроль і наповнювати його виключно провладною пропагандою, чому не може бути місця в сучасному світі", - йдеться у заяві.

МЗС та МКІП закликають українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматись від поїздок до Білорусі з огляду на загрозу та непередбачуваність дій її влади.

"Вимагаємо від білоруської влади негайно звільнити Романа Протасевича та інших політичних в’язнів, припинити репресії проти незалежних засобів масової інформації та відновити повагу до прав і свобод людини", - йдеться в заяві.

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Як повідомлялось, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалив, щоУкраїна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 год. 26 травня.

Це рішення спричинене затриманням у Мінську 23 травня одного з засновників опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича після екстреної посадки пасажирського літака компанії Ryanair, на борту якого він летів із Афін у Вільнюс, через повідомлення про нібито мінування.