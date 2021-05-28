Cенат Польщі назвав примусову посадку літака Ryanair державним тероризмом

Верхня палата польського парламенту (Сенат) засудила дії Лукашенка у справі примусової посадки літака компанії Ryanair Афіни-Вільнюс, назвавши його "актом державного тероризму і нечуваного варварства".

Про це йдеться у резолюції, ухваленій одноголосно у четвер Сенатом РП, передає кореспондент Укрінформу.

“Cенат Польщі засуджує брутальні дії влади Білорусі, які порушують елементарні принципи міжнародного права і цивілізованого світу. Примушення до посадки літака Ryanair 23 травня 2021 року у Мінську з метою ув’язнення незалежного журналіста Романа Протасевича було актом державного тероризму і нечуваного варварства”,- йдеться в резолюції.

Сенат визнав рішення Євроради щодо розширення санкцій проти режиму Лукашенка кроком до формування стратегії ефективної протидії політиці репресій.

“Черговим кроком має стати швидке і широке застосування персональних санкцій щодо представників режиму, які беруть участь в репресіях проти громадян Білорусі”,- йдеться у прийнятому документі.

Сенат РП закликав європейські інституції та парламенти демократичних країн здійснити спільні кроки щодо звільнення усіх політв’язнів.

“Cеред них є діячі польської меншини в Білорусі Анжеліка Борис, Ірена Бернацька, Марія Тішковська, Анна Панішева та Анджей Почобут, яких позбавлено свободи з метою залякування усієї меншини”,- йдеться в резолюції.

Сенат також закликав усі інституції, які відповідають за захист прав людини, здійснювати солідарні дії у напрямку припиненню репресій в Білорусі та відновлення у країні базових прав і свобод громадян, а також прав нацменшин.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега. В ЄС та США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії та масово заарештовує їх.

Фото: Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu