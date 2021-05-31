НАТО закрило доступ до штаб-квартири для білоруських офіційних осіб

У НАТО з міркувань безпеки вирішили заборонити доступ для білоруських офіційних осіб до брюссельської штаб-квартири Альянсу.

Про це під час пресконференції напередодні віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-союзниць, що має відбутися 1 червня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В тому, що стосується білоруських офіційних осіб…. Тут, у НАТО, ми постійно зважуємо на заходи безпеки. Ми вирішили заборонити доступ білоруському персоналу до штаб-квартири НАТО, на основі нашої оцінки заходів безпеки», - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів.

Він нагадав, що союзники по НАТО ухвалили потужну заяву, в якій рішуче засудили примусове приземлення цивільного літака в Мінську, закликали до незалежного міжнародного розслідування цього інциденту, оскільки він є не лише порушенням міжнародних норми і правил, але також є прямою атакою проти свободи слова та незалежної преси.

«Ми також закликали до негайного звільнення двох осіб, які були заарештовані під час силового приземлення, і чітко заявили, що вітаємо рішення багатьох країн НАТО запровадити санкції, включаючи обмеження доступу білоруських авіаліній до європейського повітряного простору, привітали рішення та заходи, що були імплементовані Європейським Союзом», - додав керівник НАТО.

Як повідомлялося, 23 травня у Мінську примусову надзвичайну посадку здійснив літак компанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс. Приводом для такого примусового приземлення став сигнал про наявність вибухівки на борту літака, що надійшов від білоруських диспетчерів, при цьому пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач.

Після екстреної посадки літака у Мінську влада Білорусі затримала засновника опозиційного каналу Nexta журналіста Романа Протасевича, який був на борту цього рейсу, та його подругу. Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала ці події операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення цивільного літака.