Протасевича катують – Тихановська
Про це вона сказала під час пресконференції у Талліні, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.
За словами Тихановської, адвокат, яка відвідала Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, заявила, що у нього немає скарг, однак «це сумнівно, оскільки він, без сумніву, зазнавав на собі катування і побиття».
Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, під приводом ймовірності скоєння теракту на борту.
Після посадки борту в Мінську був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.
В ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також висунули вимогу звільнення Протасевича.
Фото: euroradio.fm