Суд Мінська визнав законним затримання подруги Протасевича
Про це «Новой газете» розповів адвокат Олександр Філанович, передає Укрінформ.
«Засідання закрите, тому без коментарів. Захист добиватиметься судової перевірки законності затримання», - додав адвокат.
За його інформацією, сьогодні після обіду дівчині мають висунути обвинувачення в Слідкомі Білорусі.
Джерело «Новой газеты» повідомляло, що, як очікується, росіянці висунуть обвинувачення у вчиненні злочинів за трьома «протестними» статтями Кримінального кодексу Білорусі.
Раніше, 28 травня, суд Партизанського району Мінська відмовив у задоволенні скарги захисту на затримання Софії Сапеги, після чого захист оскаржив її у вищій інстанції. Засідання також пройшло в закритому режимі, саму Сапегу в суд не доставили.
Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом імовірності теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.
В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.
Сапега є громадянкою Росії, однак має посвідку на проживання в Білорусі.
У Білорусі її підозрюють за кількома статтями у "злочинах, вчинених у серпні і вересні 2020 року", коли спалахнули масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. Зараз Сапега перебуває в мінському СІЗО на Окрестіна, її заарештували на два місяці.
Раніше на одному з підконтрольних білоруській владі Телеграм-каналів опубліковано відео з дівчиною. На ньому Сапега, імовірно під тиском, говорить, що "є редактором Tелеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ".
Білоруські правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей вважає, що затриману дівчину опозиційного блогера Романа Протасевича Софію Сапегу після винесення вироку можуть помилувати або передати для відбування покарання в Росію.