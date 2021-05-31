Суд Мінська визнав законним затримання подруги Протасевича

Мінський міський суд 31 травня відмовився задовольнити скаргу на затримання в Білорусі росіянки Софії Сапеги.

Про це «Новой газете» розповів адвокат Олександр Філанович, передає Укрінформ.

«Засідання закрите, тому без коментарів. Захист добиватиметься судової перевірки законності затримання», - додав адвокат.

За його інформацією, сьогодні після обіду дівчині мають висунути обвинувачення в Слідкомі Білорусі.

Джерело «Новой газеты» повідомляло, що, як очікується, росіянці висунуть обвинувачення у вчиненні злочинів за трьома «протестними» статтями Кримінального кодексу Білорусі.

Раніше, 28 травня, суд Партизанського району Мінська відмовив у задоволенні скарги захисту на затримання Софії Сапеги, після чого захист оскаржив її у вищій інстанції. Засідання також пройшло в закритому режимі, саму Сапегу в суд не доставили.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом імовірності теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.

Сапега є громадянкою Росії, однак має посвідку на проживання в Білорусі.

У Білорусі її підозрюють за кількома статтями у "злочинах, вчинених у серпні і вересні 2020 року", коли спалахнули масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. Зараз Сапега перебуває в мінському СІЗО на Окрестіна, її заарештували на два місяці.

Раніше на одному з підконтрольних білоруській владі Телеграм-каналів опубліковано відео з дівчиною. На ньому Сапега, імовірно під тиском, говорить, що "є редактором Tелеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ".

Білоруські правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей вважає, що затриману дівчину опозиційного блогера Романа Протасевича Софію Сапегу після винесення вироку можуть помилувати або передати для відбування покарання в Росію.