Дівчину Протасевича можуть помилувати чи передати Росії - глава МЗС Білорусі
Про це він повідомив в інтерв'ю газеті "Коммерсант", передає Укрінформ.
"Цим питанням повинні займатися відповідні правоохоронні органи. Рішення (по Сапезі - ред.) Повинен прийняти суд. Швидше за все, суд відбудеться в Білорусі, з урахуванням того, що вся інформація про підривну діяльність тих чи інших осіб стікалася в наші структури ... Рішенням глави держави можуть бути прийняті рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання в Росію. Треба почекати", - сказав Макей.
Як відомо, Сапега є громадянкою Росії, однак має посвідку на проживання в Білорусі.
У Білорусі її підозрюють за кількома статтями в "злочинах, скоєних в серпні і вересні 2020 року", коли спалахнули масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. Зараз Сапега знаходиться в мінському СІЗО на Окрестіна, її заарештували на два місяці.
Раніше на одному з підконтрольних білоруській владі телеграм-каналів було опубліковано відео з дівчиною. На ньому Сапега, ймовірно, під загрозою тортур та застосування насильства, каже, що "є редактором Телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ".
Білоруські правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.
Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.
В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також висунули вимогу про звільнення Протасевича.