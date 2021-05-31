Дівчину Протасевича можуть помилувати чи передати Росії - глава МЗС Білорусі

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей вважає, що затриману дівчину опозиційного блогера Романа Протасевича Софію Сапегу, яка є громадянкою РФ, можуть помилувати або передати для відбування покарання в Росію.

Про це він повідомив в інтерв'ю газеті "Коммерсант", передає Укрінформ.

"Цим питанням повинні займатися відповідні правоохоронні органи. Рішення (по Сапезі - ред.) Повинен прийняти суд. Швидше за все, суд відбудеться в Білорусі, з урахуванням того, що вся інформація про підривну діяльність тих чи інших осіб стікалася в наші структури ... Рішенням глави держави можуть бути прийняті рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання в Росію. Треба почекати", - сказав Макей.

Як відомо, Сапега є громадянкою Росії, однак має посвідку на проживання в Білорусі.

У Білорусі її підозрюють за кількома статтями в "злочинах, скоєних в серпні і вересні 2020 року", коли спалахнули масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. Зараз Сапега знаходиться в мінському СІЗО на Окрестіна, її заарештували на два місяці.

Раніше на одному з підконтрольних білоруській владі телеграм-каналів було опубліковано відео з дівчиною. На ньому Сапега, ймовірно, під загрозою тортур та застосування насильства, каже, що "є редактором Телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ".

Білоруські правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також висунули вимогу про звільнення Протасевича.