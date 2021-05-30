Спецоперацію в аеропорту Мінська могли готувати для Тихановської - NEXTA
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NEXTA Live.
"Імовірно, операцію з примусовою посадкою літака готували під Тихановську. Поштова скринька на Protonmail, з якої нібито рух ХАМАС надіслав до Мінського аеропорту лист про мінування літака Ryanair Афіни - Вільнюс, була створена за 9 днів до інциденту - 14 травня", - інформує Телеграм-канал.
Уточнюється, що саме 12-14 травня в Афінах перебувала лідерка білоруського протесту Світлана Тихановська.
"Чому ж режим обрав Романа, а не Світлану? Побоялися серйозніших наслідків?" - резюмує NEXTA.
Як повідомлялося, 23 травня влада Білорусі під приводом можливого теракту на борту вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Після приземлення був заарештований опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.
Євросоюз та США засудили дії білоруської влади та зажадали звільнення Протасевича й Сапеги.
Фото: Пул Первой