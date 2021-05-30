Спецоперацію в аеропорту Мінська могли готувати для Тихановської - NEXTA

Спецоперація з примусовою посадкою літака у Мінську могла мати на меті затримання не журналіста Романа Протасевича, а лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NEXTA Live.

"Імовірно, операцію з примусовою посадкою літака готували під Тихановську. Поштова скринька на Protonmail, з якої нібито рух ХАМАС надіслав до Мінського аеропорту лист про мінування літака Ryanair Афіни - Вільнюс, була створена за 9 днів до інциденту - 14 травня", - інформує Телеграм-канал.

Уточнюється, що саме 12-14 травня в Афінах перебувала лідерка білоруського протесту Світлана Тихановська.

"Чому ж режим обрав Романа, а не Світлану? Побоялися серйозніших наслідків?" - резюмує NEXTA.

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Як повідомлялося, 23 травня влада Білорусі під приводом можливого теракту на борту вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Після приземлення був заарештований опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

Євросоюз та США засудили дії білоруської влади та зажадали звільнення Протасевича й Сапеги.

Фото: Пул Первой