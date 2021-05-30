Білоруська громада закликає Тихановську приїхати в Україну

На Майдані Незалежності в Києві представники білоруської громади закликали лідерку опозиції своєї країни Світлану Тихановську відвідати Україну.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, кілька десятків білорусів під біло-червоно-білими прапорами на фоні стели Незалежності взяли участь у записі відповідного відеозвернення.

Запис звернення білоруської громади до Тихановської на Майдані / Фото: Олена Литвиненко. Укрінформ

Вони вигукували гасла “Живє Бєларусь!” і пояснили правоохоронцям, що не мають на меті проведення спеціальної акції, а лише пишуть звернення.

Як розповів один з учасників заходу, вони хочуть, аби Тихановська, яка 9 місяців тому, за його словами, “оголосила себе лідером нації”, приїхала і поспілкувалася з досить великою білоруською громадою в Україні.

Він нагадав, що Тихановська ще не відвідувала Україну й спершу у висловлюваннях “юлила з питань Криму і так далі”.

“Для нас як білорусів це зрозуміло: Крим — це Україна, на Донбасі — війна, Росія — агресор”, - підкреслив представник білоруської громади.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

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23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.