Білоруська громада закликає Тихановську приїхати в Україну
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, кілька десятків білорусів під біло-червоно-білими прапорами на фоні стели Незалежності взяли участь у записі відповідного відеозвернення.
Запис звернення білоруської громади до Тихановської на Майдані / Фото: Олена Литвиненко. Укрінформ
Вони вигукували гасла “Живє Бєларусь!” і пояснили правоохоронцям, що не мають на меті проведення спеціальної акції, а лише пишуть звернення.
Як розповів один з учасників заходу, вони хочуть, аби Тихановська, яка 9 місяців тому, за його словами, “оголосила себе лідером нації”, приїхала і поспілкувалася з досить великою білоруською громадою в Україні.
Він нагадав, що Тихановська ще не відвідувала Україну й спершу у висловлюваннях “юлила з питань Криму і так далі”.
“Для нас як білорусів це зрозуміло: Крим — це Україна, на Донбасі — війна, Росія — агресор”, - підкреслив представник білоруської громади.
Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.
Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.
23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.
В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.