Сейм Польщі закликає режим Лукашенка негайно звільнити політв’язнів

Нижня палата польського парламенту закликала владу Білорусі негайно звільнити політв’язнів, а Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) швидко розслідувати інцидент з примусовою посадкою в Мінську літака Ryanair Афіни-Вільнюс.

Про це йдеться у тексті резолюції, ухваленій у п’ятницю одноголосно усіма депутатами Сейму Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми, депутати Сейму Польщі, рішуче засуджуємо акт державного терору у вигляді примусової посадки 23 травня 2021 року в Мінську літака Ryanair, що створило загрозу для безпеки повітряного руху, а також безправне затримання білоруською владою Романа Протасевича і Софії Сапеги. Ми вимагаємо їх негайного звільнення і гарантування їм свободи переміщення”,- йдеться в резолюції.

У ній також міститься заклик до ICAO негайно розслідувати цю “безпрецедентну і неприпустиму” подію.

Читайте також: Рада ICAO занепокоєна примусовою посадкою літака Ryanair у Білорусі

Депутати Сейму закликали парламенти країн ЄС і Ради Європи активно підтримати білоруське громадянське суспільство, процес демократизації Білорусі, а також зміцнити солідарну позицію країн Європи щодо режиму в Мінську.

Вони також звернулися до уряду Польщі із закликом пом’якшити польську політику надання політичного притулку і міжнародного захисту для громадян Білорусі.

Читайте також: Cенат Польщі назвав примусову посадку літака Ryanair державним тероризмом

Як відомо, напередодні Сенат Польщі назвав дії Білорусі у справі літака Ryanair актом варварства і державного тероризму.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair (рейс Афіни-Вільнюс) під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

Читайте також: Парламент Португалії посилить тиск на РФ через нарощування військ на кордоні з Україною

В ЄС та США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.

Країни ЄС та України вирішили припинити повітряне сполучення з Білоруссю, а також заборони польоти для білоруських літаків.