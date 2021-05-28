Сейм Польщі закликає режим Лукашенка негайно звільнити політв’язнів
Про це йдеться у тексті резолюції, ухваленій у п’ятницю одноголосно усіма депутатами Сейму Польщі, передає кореспондент Укрінформу.
“Ми, депутати Сейму Польщі, рішуче засуджуємо акт державного терору у вигляді примусової посадки 23 травня 2021 року в Мінську літака Ryanair, що створило загрозу для безпеки повітряного руху, а також безправне затримання білоруською владою Романа Протасевича і Софії Сапеги. Ми вимагаємо їх негайного звільнення і гарантування їм свободи переміщення”,- йдеться в резолюції.
У ній також міститься заклик до ICAO негайно розслідувати цю “безпрецедентну і неприпустиму” подію.
Депутати Сейму закликали парламенти країн ЄС і Ради Європи активно підтримати білоруське громадянське суспільство, процес демократизації Білорусі, а також зміцнити солідарну позицію країн Європи щодо режиму в Мінську.
Вони також звернулися до уряду Польщі із закликом пом’якшити польську політику надання політичного притулку і міжнародного захисту для громадян Білорусі.
Як відомо, напередодні Сенат Польщі назвав дії Білорусі у справі літака Ryanair актом варварства і державного тероризму.
23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair (рейс Афіни-Вільнюс) під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.
В ЄС та США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.
Країни ЄС та України вирішили припинити повітряне сполучення з Білоруссю, а також заборони польоти для білоруських літаків.