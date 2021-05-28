Парламент Португалії посилить тиск на РФ через нарощування військ на кордоні з Україною

У парламенті Португалії заявляють, що не можна нехтувати фактом концентрації російських збройних сил на кордоні з Україною.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у резолюції, ухваленій Асамблеєю Португальської Республіки, повідомляє Посольство України в Португалії.

26 травня на засіданні Комісії у закордонних справах та португальських громад Асамблеї Португальської Республіки відбулося голосування за наступні резолюції: №551/XIV «Занепокоєння міжнародною ситуацією на сухопутних та морських кордонах України” (ініційована депутатами від правлячої Соціалістичної партії Португалії, зокрема головою групи дружби «Португалія-Україна», депутатом Діогу Леау) та №560/XIV “Голос солідарності з українським народом в умовах агресивної ескалації Київського режиму” (ініційованої депутатами Комуністичної партії Португалії).

У результаті голосування резолюція № 551/XIV була ухвалена переважною більшістю голосів (“за” голосували представники СП та СДП, “проти” - КП), а резолюція № 560/XIV була відхилена переважною більшістю голосів (“за” голосували представники КП, “проти” - СП та СДП), зауважили в українському посольстві.

У резолюції № 551/ XIV йдеться, що за останні кілька тижнів міжнародне співтовариство спостерігало за значним зростанням політичної напруженості між Україною та Росією.

“В очевидно невиправданій формі РФ сприяє мобілізації та накопиченню різноманітних військових сил та можливостей з використанням сухопутних, морських та повітряних сил в районах, що межують із сухопутними кордонами України та Азовського моря”, - наголошується у документі.

Читайте також: Українці Португалії звернулися до генсека НАТО щодо ПДЧ для України

У дусі поваги до територіальної цілісності України, міжнародного права і суверенітету та злагоди між народами та з метою запобігання ескалації будь-яких конфліктів різними державами та міжнародними організаціями – від ОБСЄ до НАТО та особливо Європейським Союзом, верховним представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, міністрами закордонних справ ЄС у неформальній відеоконференції, що відбулася 19 квітня, була висловлена солідарність з Українською державою та українським народом.

“Парламент Португалії не може нехтувати фактом концентрації російських військових сил на східному кордоні України та посилює нові заходи для тиску на Росію, враховуючи ризики в умовах поточних або майбутніх провокацій та конфліктів, які загрожують цілісності та суверенітету України, а також миру та стабільності в цьому регіоні Європи”, - ідеться у резолюції.

Португальські парламентарії вважають правомірним, продовжуючи та посилюючи позиції Європейського Союзу, закликати РФ прийняти рішення про зменшення військової присутності в регіоні, що зменшить політичну напруженість та існуючі побоювання і відкриє шлях для використання дипломатичних каналів.

“Таким чином, Асамблея Республіки висловлює свою стурбованість міжнародною ситуацією на сухопутних та морських кордонах України, закликаючи до повного і термінового послаблення політичної напруженості в регіоні”, - наголошується у документі.

Українські дипломати висловили щиру подяку голові групи дружби «Португалія-Україна», депутату Леау та іншим депутатам Соціалістичної та Соціал-демократичної партій, які голосували на підтримку України і проголосували проти резолюції, ініційованої компартією Португалії.

Читайте також: Україна розповіла в ОБСЄ про кількість російських військ на кордоні та в Криму

Посольство України у Португалії 27 травня надіслало листа на адресу голови Асамблеї Португальської Республіки Едуардо Родрігешу із вдячністю за підтримку позиції України.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар обговорив з державним секретарем МЗС Португалії Аною Закаріаш підготовку до саміту Кримської платформи.

З 1 січня Португалія розпочала піврічне головування в Раді Європейського Союзу.

Фото: ANTÓNIO COTRIM/LUSA