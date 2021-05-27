Українці Португалії звернулися до генсека НАТО щодо ПДЧ для України

Користуючись нагодою перебування в Португалії генерального секретаря НАТО, Спілка українців у Португалії, як складова організація Світового конгресу українців, звернулася до Єнса Столтенберга з листом щодо прискорення роботи з надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України.

Про це Укрінформу повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.

У листі Спілка українців у Португалії, яка представляє значну іноземну громаду країни, подякувала Столтенбергу за тверду стійкість до України у захисті її суверенітету та територіальної цілісності.

Зауважується, що 14 червня у Брюсселі відбудеться саміт лідерів країн-членів НАТО, де, серед іншого, обговорюватимуться виклики, що стоять на сьогодні перед Альянсом. Одним з таких викликів, безумовно, є ескалація агресії з боку Росії.

«Останніми місяцями міжнародна спільнота стала свідком безпрецедентного нарощування російських військ на кордонах України, масивного переміщення озброєння до Білорусі та окупованого Росією Криму, небаченої раніше мілітаризації регіонів Чорного моря та Арктики», – йдеться в листі.

Крім того, у зверненні йдеться, що Росія роками веде загарбницькі війни проти України, Грузії та Молдови, а російський уряд чим далі, тим більше демонструє свою зневагу до цінностей демократії та міжнародної спільноти, заснованої на правилах. Постійними залякуваннями, дезінформацією, ігноруванням норм міжнародного права, численними актами державної агресії, які Москва вчиняє за допомогою агентів своїх спецслужб проти країн-членів НАТО, як Чехія чи Болгарія, Росія прагне дестабілізувати Європу.

«Відповіддю на ці загрози нашій безпеці, миру, стабільності та демократії є посилення присутності НАТО у регіоні Східної Європи та посилення безпеки у Чорному морі, на необхідності чого нещодавно наголосили країни «Бухарестської дев’ятки», – наголошується в листі.

У зв’язку з цим, у світлі майбутнього саміту НАТО 14 червня, Спілка українців у Португалії звертається до генсека НАТО з проханням:

1) Підтвердити принципове рішення Альянсу про політику «відкритих дверей» для України і Грузії, а також статтю 23 підсумкової Декларації Бухарестського саміту 2008 року;

2) Прискорити надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО у контексті зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу у грудні 2021 року.

«Чітка заява про підтримку надання Україні ПДЧ у НАТО допоможе стримати подальшу ескалацію російської агресії. Такий крок також засвідчить підтримку Північноатлантичним альянсом незалежності України, її суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичного вибору, який закріплений у Конституції України та підтримується більшістю громадян України», – йдеться у зверненні.

У Спілці українців у Португалії додали, що вже сьогодні, не бувши членом Альянсу, Україна робить значний внесок в операції НАТО та активно взаємодіє з організацією. Україна має потенціал значно посилити Альянс на його східному фланзі. Прийшов час зміцнити співпрацю і зробити наступний крок.

Нагадаємо, Світовий конґрес українців (СКУ) напередодні саміту лідерів країн-членів НАТО також звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у якому закликав прискорити роботу з надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України.