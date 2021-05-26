СКУ звернувся до Столтенберга щодо ПДЧ для України в НАТО

Світовий конґрес українців (СКУ) напередодні саміту лідерів країн-членів НАТО звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у якому закликав прискорити роботу з надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті СКУ.

Так, беручи до уваги заклик країн Бухарестської дев’ятки збільшити присутність НАТО у Східній Європі та посилити безпеку Чорноморського регіону, президент СКУ Павло Ґрод закликав пана Генерального секретаря та Північноатлантичний альянс підтвердити євроатлантичні прагнення України та Грузії до членства в НАТО та прискорити надання ПДЧ в НАТО для України.

«Чітка заява про підтримку надання Україні ПДЧ у НАТО допоможе стримати подальшу ескалацію російської агресії. Крім того, такий крок засвідчить прихильність НАТО незалежності України, її суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичному вибору українського народу, який закріплено у Конституції України», – йдеться в офіційному листі.

Водночас від імені СКУ та світової української спільноти, Ґрод подякував пану Столтенбергу за тверду підтримку України у захисті її суверенітету та територіальної цілісності. Він також наголосив, що нещодавня безпрецедентна ескалація російської агресії на кордонах України, а також акти агресії, вчинені російськими агентами у державах-членах НАТО, таких як Чехія та Болгарія, чітко вказують на те, що Росія перетворилася на неминучу загрозу для Європи та усіх держав-членів НАТО.

Нагадаємо, саміт лідерів країн-членів Альянсу відбудеться 14 червня у штаб-квартирі організації у Брюсселі (Бельгія).

Як передавав Укрінформ, СКУ та Союз українців у Великій Британії (СУБ) звернулися з офіційним листом до прем’єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона напередодні запланованого саміту країн G7 з проханням надати Україні представництво на запланованому саміті.