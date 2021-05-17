СКУ та СУБ закликали Бориса Джонсона надати Україні представництво на саміті країн G7

Світовий конґрес українців (СКУ) та Союз українців у Великій Британії (СУБ) звернулися з офіційним листом до прем’єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона напередодні запланованого саміту країн G7 з проханням надати Україні представництво на запланованому саміті.

Як передає Укрінформ, про це повідомив СКУ.

«Враховуючи непередбачувані та провокативні дії Росії на кордонах з Україною, відверте ігнорування Москвою норм міжнародного права та зневагу до цінностей заснованого на правилах демократичного світу, її ворожі дії на території Сполученого Королівства та інших європейських держав, які створюють реальну загрозу стабільності та безпеці всього європейського континенту, СКУ та СУБ звернулись до прем’єр-міністра Джонсона з проханням надати Україні представництво на запланованому саміті країн G7», – ідеться в повідомленні.

У світлі цих загроз та з урахуванням того, що Україна перебуває на передовій протистояння російській агресії, СКУ та СУБ закликали Джонсона с надати Україні представництво на запланованому саміті, запросивши до участі у спеціальних засіданнях та заходах саміту Президента Володимира Зеленського.

«Враховуючи, що Україна неодноразово демонструвала намір вирішити конфлікт на сході дипломатичним та політичним шляхом, такий крок дозволить забезпечити належну та чесну дискусію щодо нинішньої безпекової ситуації у Європі», – йдеться в офіційному листі.

Також від імені двох організацій президент СКУ Павло Ґрод та Голова СУБ Петро Ревко подякували прем’єр-міністру Джонсону за непохитну підтримку його урядом суверенітету та територіальної цілісності України, а також за постійні зусилля країн G7 з підтримки України на обраному нею шляху прозахідних реформ.

Зауважується, що саміт країн G7 має пройти 11-13 червня у Карбіс-Бей, графство Корнволл, Англія.

Нагадаємо, у березні СКУ закликав Німеччину, США та всю міжнародну спільноту вжити усіх можливих заходів задля негайної зупинки російського енергетичного проєкту «Північний потік-2», що наближається до свого завершення.

Фото: АА