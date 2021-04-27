СКУ закликав світову спільноту зупинити добудову російського газогону «Північний потік-2»

Світовий конґрес українців (СКУ) закликав Німеччину, США та всю міжнародну спільноту вжити усіх можливих заходів задля негайної зупинки російського енергетичного проєкту «Північний потік-2», що наближається до свого завершення.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в матеріалі президента СКУ Павла Ґрода для видання KyivPost, переклад якого опублікований на сайті Конґресу.

«Північний потік-2» проляже в обхід і позбавить значення критично важливий газогін між Росією та Західною Європою, який пролягає через територію України та забезпечує постачання газу як для України, так і для багатьох країн Східної Європи. Росія зможе без зусиль завдати шкоди Україні, Білорусі та іншим країнам регіону буквально перекривши їм постачання газу. І такі спроби вже мали місце у минулому. Однак, у минулі рази обмеження постачання газу до України з метою змусити її піти на політичні поступки також зачіпало і Західну Європу. Більше такої перепони для Росії не буде», – йдеться в матеріалі.

Зауважується, що чимало аналітиків звертали увагу на той факт, що військові дії Росії на сході України не зачіпали системи газогонів «Братство». З введенням в експлуатацію «Північного потоку-2», загроза пошкодження або знищення цієї системи газогонів перестане бути проблемою. Транзит природного газу стане ще одним важелем тиску на Україну та її примусу до економічних та політичних поступок, з огляду на прибуток від фінансових та політичних відносин з Німеччиною, Францією та рештою Західної Європи.

«Окупація Росією Криму та частини Східної України, її нещодавні військові відпрацювання можливого вторгнення та триваючий військовий конфлікт на Донбасі є демонстрацією справжніх російських намірів, а саме – окупації та взяття під контроль усієї України. «Північний потік-2» усуне дуже важливий бар’єр на шляху повномасштабного російського вторгнення. Якщо вторгнення Росії у Крим та Україну у 2014 році навчило світ хоча б чомусь, то тому, що президент Володимир Путін не зупиниться ні перед чим, щоб зберегти свою владу та відбудувати Радянський Союз», – ідеться в статті.

У матеріалі наголошується, що завершення газогону «Північний потік-2» є серйозною загрозою для миру та безпеки у Європі. Війна в Україні та Східній Європі затягне в конфлікт усю євроатлантичну спільноту. Постійні залякування, обман, ігнорування норм міжнародного права Росією свідчить про те, що її керівництву не можна довіряти, його необхідно стримувати.

“Ми закликаємо міжнародну спільноту об’єднатися і заблокувати «Північний потік-2». Інакше Європейський континент опиниться у заручниках Москви», – закликав СКУ.

Нагадаємо, Конгрес українців Канади закликав канадський уряд запровадити санкції проти компаній, залучених до будівництва трубопроводу «Північний потік - 2» (Nord Stream 2).