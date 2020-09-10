Діаспора закликає Канаду виступити проти «Північного потоку - 2»

Українська діаспора закликає уряд Канади запровадити санкції проти компаній, залучених до будівництва трубопроводу «Північний потік - 2» (Nord Stream 2).

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у листі, направленому Конгресом українців Канади прем’єр-міністру Джастіну Трюдо.

«Зважаючи на все більший спротив трубопроводу “Північний потік - 2” та загрози, які завершення його будівництва становитиме для європейської безпеки, Конгрес українців Канади закликає уряд Канади явно висловити свій супротив “Північному потоку - 2” та ухвалити законодавство, що повторюватиме санкції США, запроваджені проти компанії, залучених до побудови трубопроводу», - зазначається у листі.

В організації додали, що Росія «продовжує свої шкідливі дії проти України, Грузії та Білорусі й діє проти опонентів режиму Путіна». «Якщо будівництво буде завершено, трубопровід “Північний потік - 2”, що з’єднає Росію та Німеччину, серйозно дестабілізує енергетичну безпеку європейського континенту та зробить ЄС значно більш залежним від російського газу», - наголосили в Конгресі.

Як повідомлялося, проєкт будівництва «Північний потік - 2» для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.